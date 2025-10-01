circle x black
Klopp, addio definitivo alla panchina? "Non voglio più allenare"

Il tecnico tedesco ha parlato del suo futuro dopo l'addio al Liverpool del 2024

Jurgen Klopp - Ipa/Fotogramma
01 ottobre 2025 | 18.11
Redazione Adnkronos
Jurgen Klopp non allenerà più. Il tecnico tedesco, dopo l'addio al Liverpool del 2024, ha accettato il ruolo di Global Head of Soccer del gruppo Red Bull e non sembra avere alcuna intenzione di tornare in panchina. "Non mi manca assolutamente niente della vita da allenatore. Sono stato in tanti Paesi ma non ne ho visto nessuno, solo hotel, stadi e campi d'allenamento. A un certo punto ho capito che non volevo più fare il tecnico. Se non lo farò mai più? Per ora mi sembra l'opzione più probabile", ha detto Klopp in un'intervista a The Athletic.

"In vita mia sono stato soltanto a due matrimoni: uno era il mio, il secondo due mesi fa. Al cinema invece ci sono stato quattro volte e tutte negli ultimi due mesi. Non penso che tornerò a fare l'allenatore", ha ribadito Klopp, "ma non si sa mai. Ho ancora 58 anni, se a 65 mi venisse voglia di riprendere tutti direbbero: 'avevi detto che non avresti mai più allenato'. Al momento però la penso così".

"Dopo il mio addio al Liverpool ci siamo goduti la vita, ho trascorso del tempo con i nipoti, ho fatto cose normali, sapendo che un giorno sarei tornato al lavoro. Ma sapevo anche che non volevo più fare l'allenatore", ha sveltato l'ex tecnico dei Reds e del Borussia Dortmund, "penso ci siano state carriere molto più fortunate e trionfali della mia. Ma io ho avuto tutto. Ho perso più finali di Champions League di quante ne abbia giocate la maggior parte delle persone".

