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Finali Nba, Knicks vincono gara 1. E c'è un selfie in campo

Un tifoso invade il match e Wembanyama posa per la foto

Il selfie durante gara 1 - (Foto X)
Il selfie durante gara 1 - (Foto X)
04 giugno 2026 | 07.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I New York Knicks vincono gara 1 delle Finali Nba imponendosi per 105-95 sul campo dei San Antonio Spurs. La prima sfida della serie è stata caratterizzata da un fuori programma. Un tifoso ha beffato la sicurezza, è entrato sul parquet interrompendo un'azione e ha avuto il tempo di scattarsi un selfie con Victor Wembanyama: la stella degli Spurs ha collaborato sorridente, come mostrano le immagini che documentano l'invasione di campo.

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Dopo il fuori programma, chiuso dall'intervento degli uomini della sicurezza, il match è ripreso. E i Knicks hanno piazzato il colpo in trasferta, rimontando lo svantaggio di -14 nella ripresa con la prova magistrale di Jalen Brunson, dominatore della serata con 30 punti, e Karl Anthony Towns, a referto con 18 punti e 12 rimbalzi. Agli Spurs non sono bastati i 26 punti e 12 rimbalzi di Wembanyama, protagonista di una mediocre prestazione al tiro (6/21). Gara 2 è in programma sabato 6 giugno, ancora a San Antonio.

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finali nba gara 1 finali nba knicks spurs
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