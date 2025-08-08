circle x black
Juventus, Kolo Muani si allontana? L'attaccante verso il Newcastle

L'attaccante francese è il primo obiettivo per il reparto avanzato bianconero

Randal Kolo Muani - Ipa/Fotogramma
Randal Kolo Muani - Ipa/Fotogramma
08 agosto 2025 | 17.27
Redazione Adnkronos
La corsa della Juventus a Randal Kolo Muani rischia di arenarsi. Secondo le ultime news di mercato di oggi, venerdì 8 agosto, tra il club bianconero e l'attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain, che negli ultimi sei mesi ha vestito proprio la maglia della Vecchia Signora, si sarebbe messo il Newcastle. Il, ricchissimo, club inglese, secondo quanto riporta SkySport Germania, si sarebbe infatti interessato al giocatore e avrebbe avviato i primi contatti con il Psg.

Il club inglese avrebbe aperto i dialoghi con i parigini dopo aver visto sfumare l'arrivo di Benjamin Sesko, che ha scelto il Manchester United. Così i Magpies hanno virato con decisione su Kolo Muani, diventanto obiettivo numero uno per l'attacco, nonostante il giocatore abbia già detto sì al ritorno alla Juventus. Il giocatore sta infatti spingendo con il Psg perché abbassi le proprie pretese.

E negli ultimi giorni il pressing di Kolo Muani sembrava che stesse portando i suoi frutti: la richiesta del club campione di Francia e d'Europa è scesa infatti sui 50 milioni di euro, prezzo che si avvicina alle disponibilità, non ampissime senza la cessione di Vlahovic, della Juventus. l'inserimento del Newcastle però può cambiare le carte in tavola e scatenare un'asta a cui i bianconeri non vorrebbero partecipare.

