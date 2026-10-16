circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, Gasperini: "Koné tornerà prima della sosta, Dybala ci sarà a Napoli"

Il tecnico giallorosso ha fatto il punto sugli infortuni in casa giallorossa

Manu Koné e Paulo Dybala - Ipa/Fotogramma
Manu Koné e Paulo Dybala - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
16 ottobre 2026 | 14.15
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Come stanno Manu Koné e Paulo Dybala? Gli infortuni del centrocampista francese e dell'attaccante argentino, usciti per problemi fisici contro il Real Madrid, tengono in ansia la Roma. A fare chiarezza sulle loro condizioni ci ha pensato Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, valida per la settima giornata di Serie A.

"Koné ha fatto la risonanza magnetica, ha una lesione di primo grado: non si tratta di un infortunio particolarmente significativo, ma ci vuole il tempo necessario", ha detto l'allenatore giallorosso, "speriamo di poterlo recuperare con il Sassuolo prima della sosta. Per Dybala non ci sono situazioni particolari, è un affaticamento sul gemello del polpaccio: speriamo di recuperarlo la prossima settimana".

Quante partite saltano Koné e Dybala

Se confermate le previsioni di Gasperini, Manu Koné sarà costretto a saltare non solo la sfida contro il Genoa, ma anche quella di Champions League contro lo Slovan Bratislava. In campionato sarà assente contro Napoli, Cagliari e Udinese, provando a strappare una convocazione contro il Manchester United nella trasferta europea dell'Old Trafford per poi tornare in campo, almeno a partita in corso, contro il Sassuolo.

Dybala invece dovrebbe saltare 'soltanto' il match contro i rossoblù di De Rossi e quello di Champions con gli sloveni, per poi tornare a disposizione di Gasperini per la trasferta del Maradona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma
Vedi anche
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato
Protesta degli autotrasportatori in Sicilia - Videonews dalla nostra inviata
Sciopero autotrasportatori, le immagini dalla Calabria dei camion fermi in strada
Vasto incendio in un capannone industriale a Napoli, il video della densa coltre di fumo
Nuova Tesla Roadster, ecco il volo della supercar di Musk - Video
Sciopero della scuola, oggi le manifestazioni - Video
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video
Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video
Il relitto più antico del mondo ha 4.700 anni: la scoperta nelle acque della Turchia - Video
Il ritorno di Harry e Meghan, a Nottingham la prima apparizione pubblica in Gb dopo 4 anni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza