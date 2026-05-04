La grande estate italiana su Sky Sport, si comincia con gli Internazionali di tennis una gara su Tv8 in chiaro

A Roma i campioni del tennis danno il via alla grande estate nella Casa dello Sport. Partono domani gli Internazionali Bnl d’Italia, prima tappa di 5 mesi di sport senza pause su Sky e in streaming su Now. Oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore in diretta che accompagneranno il viaggio sportivo di tifosi e appassionati. Protagonista assoluto il tennis, che inaugura l’estate di Sky Sport con l’evento più atteso sui campi del Foro Italico: 13 giorni di sfide live e un match al giorno del torneo maschile in diretta in chiaro anche su TV8. E dopo Roma, oltre 40 tornei dell’Atp e del Wta Tour saranno di scena tra maggio e settembre, con l’esclusiva di Wimbledon a giugno e gli Us Open ad agosto. Tutto questo nel momento d’oro dello sport italiano, con Jannik Sinner che a Madrid è diventato il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi, in un match che ha raccolto 1 milione 244 mila spettatori e il 12,7% di share.

''Quest'anno l'estate di Sky Sport comincia un po' prima con gli Internazionali Bnl d'Italia a Roma. Ringraziamo la Federazione Italiana Tennis e Padel per l'ospitalità, il pubblico e gli atleti che animeranno questi giorni, tutti da vivere in diretta su Sky Sport. Per questa edizione Sky ha scelto di ampliare ulteriormente la copertura, trasmettendo su TV8 una partita al giorno del torneo maschile in chiaro. Siamo davvero felici di essere qui: la stagione del tennis per noi è già iniziata ed è partita nel migliore dei modi, non solo grazie a Jannik Sinner ma anche a tutti gli altri atleti che abbiamo la fortuna di raccontare. Il tennis su Sky continua a crescere in modo significativo, con ascolti in aumento di oltre il 25% rispetto allo scorso anno nei tornei ATP trasmessi finora", ha detto Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia.

"Puntiamo alla migliore qualità e varietà di contenuti e quello che ci costruiamo intorno, abbiamo parlato di tennis, pallavolo, atletica nuoto, tanti sport ci stanno facendo vivere un’epoca d’oro. E' difficile sostenere che fosse meglio prima, ci voltiamo e ci emozioniamo. La pratica sportiva, non a caso, sta crescendo in relazione alla forza dell’esempio di grandi atleti e atlete e in questo solco vogliamo metterci anche noi che vogliamo fare il miglior prodotto possibile per i nostri abbonati. Non è un duello tra calcio e altri sport per noi, ma questa possibilità che abbiamo di raccontare tanti sport ci fa snetire la responsabilità", ha detto Federico Ferri direttore di Sky Sport. Nel caso di fenomei come Sinner nel tennis, il traino è lui e noi ci accodiamo. Oltre a questo il fenomeno maggiormente in crescita è quello della pallavolo, soprattutto dell'aumento dei tesserati della parte femminile".

Da un record a un altro, con Kimi Antonelli che a Miami, ieri, ha conquistato il suo terzo Gp di fila, un trionfo a cui hanno assistito 1 milione 460 mila spettatori con il 9,1% di share. È solo l’inizio di una straordinaria stagione estiva, con ben 4 Europei e un Mondiale: ad aprire il programma i Campionati Europei di Nuoto, a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto, in un’edizione che celebra il centenario della manifestazione.

Dal 10 al 16 agosto, riflettori puntati sui Campionati Europei di Atletica Leggera di Birmingham, per la prima volta nella storia ospitati nel Regno Unito: oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni daranno vita a una settimana di altissimo livello. Cresce l’attesa anche per il volley continentale: i Campionati Europei femminili, dal 21 agosto al 6 settembre attraverseranno Azerbaigian, Cechia, Svezia e Turchia, seguiti da quelli maschili, dal 10 al 26 settembre, ospitati da Italia, Bulgaria, Finlandia, e Romania. Spazio anche al basket: con il ritorno storico della Nazionale italiana femminile ai Mondiali, dal 4 al 13 settembre in Germania, dopo 32 anni di assenza. In estate tornerà in campo anche la Nazionale maschile per due partite di qualificazione ai Mondiali 2027.

Gli Azzurri saranno impegnati il 2 luglio in Islanda e il 5 luglio in casa con la Lituania, negli ultimi match della prima fase. In primo piano anche il calcio, con il rush finale della stagione. Da domani si torna in campo per le semifinali delle Coppe Europee che definiranno le squadre protagoniste delle tre finali di Uefa Champions League (30 maggio, Budapest), UEFA Europa League (20 maggio, Istanbul) e UEFA Conference League (27 maggio, Lipsia). Da finale a finale, con la UEFA Super Cup del 12 agosto a Salisburgo, in Austria, esclusiva firmata Sky.

In parallelo, le ultime giornate dei campionati nazionali e internazionali: il 16 maggio in Bundesliga e Ligue 1, mentre il 24 maggio l’ultimo turno della Serie A e il gran finale della Premier League, senza dimenticare a giugno le sfide decisive in Serie C Sky Wifi, con i playoff e i playout, e in Serie BKT, di cui Sky trasmetterà le finali dei playoff il 24 e il 29 maggio, anche in chiaro su TV8. A completare un’offerta già ricchissima sarà il volley europeo, protagonista di una lunga sequenza di appuntamenti imperdibili, con una copertura straordinaria al seguito delle due squadre azzurre. A maggio in programma le Final Four di CEV Champions League maschile, il 16 e 17 a Torino, che anticipano i test match e tornei internazionali che, tra maggio e agosto, impegneranno le Nazionali femminili e maschili. Da non perdere anche lo spettacolo del Beach Volley, con tutte le finali del Campionato Italiano Gold.

A giugno, sarà anche il momento di scendere in vasca con le Final 4 di Champions League di pallanuoto, in programma dall’11 al 13 a Malta, con in campo la Pro Recco. A luglio, dal 4 al 18, protagonista la Nazionale Italiana di rugby, impegnata nel nuovissimo Rugby Nations Championship con le sfide contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia. Grandi emozioni anche con i motori, tra i protagonisti dell’estate: un calendario ad altissima intensità con ben 21 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP e tutti i Round di World Superbike, comprese le tappe italiane di Mugello, Monza e Misano. Nel basket non solo nazionali sul parquet, ma anche i momenti decisivi della stagione in corso: dalla Final Four di Eurolega alle Finals della Serie A – LBA, fino allo spettacolo dei Playoff Nba.

I dati comprendono le visioni su big screen e Sky Go Non mancheranno poi i meeting internazionali di atletica leggera, fino all’appuntamento con le finali di Diamond League a Bruxelles, a settembre. In primo piano anche i principali eventi del golf mondiale, dal PGA Championship al prestigioso The Open Championship. A completare l’offerta, il ritorno di Calciomercato – L’Originale nella sua versione estiva, insieme alle nuove Produzioni Originali Sky Sport, tra le quali la docu-serie sul cinquantenario dello Scudetto del Torino nel 1976. Tutti gli eventi sportivi dell’estate di Sky avranno una copertura completa anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it, con Sky Sport Insider e le newsletter dedicate. Aggiornamenti costanti anche sugli account social ufficiali Sky Sport: Instagram, Facebook, X, YouTube, Tik Tok e WhatsApp, per vivere ogni istante in tempo reale.