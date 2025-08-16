circle x black
Lazio-Atromitos: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I biancocelesti sfidano i greci in amichevole

Mattia Zaccagni - Ipa/Fotogramma
Mattia Zaccagni - Ipa/Fotogramma
16 agosto 2025 | 09.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazo scende in campo in amichevole. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 16 agosto, i greci dell'Atromitos, club di prima serie ellenica, allo stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti. La squadra di Sarri si prepara ad affrontare l'ultimo test del precampionato prima dell'inizio della stagione, con la Serie A che partirà nel weekend del 24 agosto, giorno in cui la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Como.

Lazio-Atromitos, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Atromitos è in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20. Ecco la probabile formazione biancoceleste:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Lazio-Atromitos, dove vederla in tv

Lazio-Atromitos sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.

