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Lazio-Avellino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I biancocelesti scendono in campo in amichevole

Mattia Zaccagni - Ipa/Fotogramma
Mattia Zaccagni - Ipa/Fotogramma
01 agosto 2026 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova amichevole per la Lazio. Oggi, sabato 1 agosto, la squadra biancoceleste affronta l'Avellino - in diretta tv e streaming - in un nuovo test del suo precampionato, quando manca meno di un mese all'inizio della stagione, con la prima giornata di Serie A fissata per il weekend del 23 agosto. Per gli uomini di Gattuso la stagione inizierà ancora prima con i trentaduesimi di Coppa Italia, fissati per il 15 agosto contro il Mantova.

Lazio-Avellino, orario e probabili formazioni

L'amichevole tra Lazio e Avellino è in programma oggi, sabato 1 agosto, alle ore 9.30. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Ratkov, Zaccagni. All. Gattuso.

Avellino (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Sala; Palumbo, Faticanti, Besaggio; Russo, Spadoni; Fila. All. Nesta.

Lazio-Avellino, dove vederla in tv

Lazio-Avellino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn. La partita si potrà seguire inoltre in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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