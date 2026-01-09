circle x black
Lotito: "Siamo alle battute finali su documenti per Flaminio". Gualtieri: "Auspico che la Lazio abbia la sua casa"

Il presidente biancoceleste e il sindaco di Roma hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa al Parco dei Daini

Lotito e Gualtieri
Lotito e Gualtieri
09 gennaio 2026 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Per lo stadio Flaminio vi voglio tranquillizzare, siamo alle battute finali per presentare la documentazione e l’atto di convenzione che verrà stipulato; in seguito ci sarà tutto l’iter burocratico e la conferenza dei servizi”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito, intervenuto al Parco dei Daini a Roma alla cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa in ricordo del periodo in cui il parco ospitò l’attività sportiva della S.S. Lazio nei primi anni del Novecento.

"Come ha già annunciato il Presidente, sta per presentare il completamento della documentazione che serve poi per far partire tutto l'iter quindi siamo soddisfatti e contenti di questo passaggio importante per il bene della città. Naturalmente vogliamo auspicare che anche la Lazio e i suoi tifosi abbiano una nuova casa", ha sottolineato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenuto alla cerimonia insieme al presidente della Lazio.

