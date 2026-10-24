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Serie A, oggi Lazio-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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I biancocelesti ospitano i ducali nell'ottava giornata di campionato

Nuno Tavares - Ipa/Fotogramma
Nuno Tavares - Ipa/Fotogramma
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24 ottobre 2026 | 06.59
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Lazio. Oggi, sabato 14 ottobre, i biancocelesti sfidano il Parma - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nell'ottava giornata di Serie A. La squadra di Gattuso è reduce dal trionfo di Torino contro la Juventus, battuta 3-0, mentre quella di Gilardino, subentrato a Cuesta sulla panchina ducale, è stata battuta con lo stesso risultato in casa dal Torino.

Lazio-Parma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Parma è in programma oggi, sabato 14 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Gattuso.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Keita, Bernabè, Fabbian, Valeri; Romero, Lontani. All.: Gilardino.

Lazio-Parma, dove vederla in tv

Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Dazn.

Riproduzione riservata
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