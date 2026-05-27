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Lazio, rescissione consensuale con Sarri: "Grazie di tutto, comandante"

Il club biancoceleste ha salutato il tecnico sui social

Maurizio Sarri - IPA
Maurizio Sarri - IPA
27 maggio 2026 | 17.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale". Così la Lazio in una nota sul proprio sito ufficiale annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Maurizio Sarri.

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Il club biancoceleste ha salutato poi il tecnico sui social, con un video emozionante: "Grazie di tutto, Comandante".

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Lazio Sarri Sarri Lazio Sarri Lazio risoluzione
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