Lazio-Sassuolo, Maldini cade in area dopo contrasto con Lipani: era rigore?

Episodio arbitrale nel match edlla 28esima giornata di Serie A

Maurizio Sarri - Ipa/Fotogramma
09 marzo 2026 | 21.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Lazio-Sassuolo. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti ospitano i neroverdi nella sfida valida per la 28esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. Alla fine del primo tempo, sul risultato di 1-1, c'è un contatto sospetto in area di rigore tra Maldini e Lipani: la Lazio chiede il calcio di rigore, l'arbitro Arena lascia giocare.

Succede tutto sul finire del primo tempo. Maldini riceve palla al limite ed entra in area, trovando il duro contrasto di Lipani: il centrocampista del Sassuolo interviene con energia rifilando una spallata all'attaccante biancoceleste, che cade a terra lamentando un fallo. Immediate le proteste dei giocatori della Lazio e della panchina di Sarri, ma Arena fa segno di giocare.

Le immagini mostrano un intervento energico ma giudicato non sufficiente per assegnare un calcio di rigore, con il Var che, dopo un rapido check, conferma la decisione del direttore di gara tra le proteste biancocelesti.

