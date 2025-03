Dopo due vittorie al fotofinish, in campionato contro il Milan e in Europa League contro il Viktoria Plzen, la Lazio affronta l'Udinese. Oggi, lunedì 10 marzo, i biancocelesti ospitano i friulani all'Olimpico nel monday night del 28° turno di Serie A. Una partita fondamentale per le ambizioni europee della squadra di Baroni, agganciata al quinto posto dal Bologna.

Lazio-Udinese, orario e probabili formazioni

Baroni ha un dubbio di formazione solo in attacco, dove dovrà far fronte all'assenza di Castellanos. Il ballottaggio è tra Tchaouna e Pedro. Runjaic conferma Lucca e Thauvin davanti e in porta valuta il rientro di Okoye. Ecco le probabili formazioni della partita di stasera alle 20.45:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni

Udinese (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Lazio-Udinese, dove vederla

La partita di campionato tra Lazio e Udinese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251), ma sarà visibile anche su Dazn. Gara disponibile in streaming su Sky Go e Now.