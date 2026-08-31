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Serie A, oggi Lecce-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per i giallorossi nella seconda giornata di campionato

Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2026 | 06.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 31 agosto, i giallorossi affrontano il Lecce - in diretta tv e streaming - nella trasferta del Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Gasperini, che dal mercato ha appena accolto Balerdi in difesa e De Roon a centrocampo, arriva dalla netta vittoria contro la Fiorentina all'esordio, battuta per 4-0 all'Olimpico con tripletta di Malen, su triplo assist di Dybala, e poker firmato Pisilli.

Lecce-Roma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lecce e Roma è in programma oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Gorter, Coulibaly, Ngom; Pierotti, Geubbels, N'dri. All. Di Francesco.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Molina, Cristante, Kone, Wesley; Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini

Lecce-Roma, dove vederla in tv

Lecce-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

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