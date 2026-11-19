Il club inglese del Leicester City ha interrotto la collaborazione con il suo sponsor principale di maglia, una società di scommesse che aveva nominato un'attrice porno come propria ambasciatrice, in seguito alle proteste dei tifosi. Il gruppo di sostenitori "Foxes Trust" era intervenuto all'inizio di novembre per contestare la scelta di BC Game, una piattaforma di gioco d'azzardo online specializzata in criptovalute, di nominare l'attrice russa Eva Elfie come ambasciatrice del brand.

"Il gioco d'azzardo, così come la pornografia, può avere effetti devastanti sulla vita delle persone, in particolare dei giovani", si legge in un comunicato. "Collaborazioni di questo tipo offrono una maggiore visibilità a entrambi i settori e, per associazione, li legano al Leicester City. È davvero questo ciò che siamo diventati?". Il club, campione d'Inghilterra nel 2016 e attualmente militante nella terza divisione inglese, ha pubblicato mercoledì una nota in cui dichiara di aver "raggiunto un accordo reciproco per porre fine alla partnership commerciale con effetto immediato".

"La decisione giunge al termine di discussioni costruttive tra le parti, avvenute nei giorni scorsi, durante le quali è emersa una divergenza nelle rispettive priorità commerciali per il futuro", ha aggiunto il club che è oggi undicesimo in League One (terza serie inglese), senza fare alcun riferimento alla protesta dei propri tifosi.