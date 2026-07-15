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Lewandowski 'sfotte' gli americani: "Perché lo chiamate soccer?"

Il centravanti polacco ha iniziato la sua avventura ai Chicago Fire

Robert Lewandowski - Ipa/Fotogramma
Robert Lewandowski - Ipa/Fotogramma
15 luglio 2026 | 18.41
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Robert Lewandowski 'prende in giro' gli americani. Il centravanti polacco ha lasciato il Barcellona per volare negli Stati Uniti e firmare con i Chicago Fire. Proprio mentre nel Paese si stanno giocando le semifinali dei Mondiali 2026, con l'Argentina che affronterà l'Inghilterra per raggiungere la Spagna nella finale di New York, Lewandowski ha fatto una battuta che si è trasformata in un vero e proprio sfottò.

Lewandowski, in conferenza stampa, ha risposto a una domanda di un giornalista che, come è normale che sia da quelle parti, aveva chiamato il calcio 'soccer' invece di 'football.

Il polacco si è così lasciato andare a una breve, ma necessaria, digressione linguistica: "Prima di tutto devo imparare il 'soccer'", ha detto Lewandowski ridendo, "non capisco perchè lo chiamate 'soccer' e non 'football'. è 'foot' (piede, ndr)-ball (palla, ndr), non si gioca con le mani. Ma ok".

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