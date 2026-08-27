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Lione fuori dalla Champions, Fonseca si sfoga: "Sono un allenatore di m..." - Video

Il tecnico dei francesi sbotta in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Fenerbahce: "Mi fate sempre la stessa domanda"

Paulo Fonseca - IPA
Paulo Fonseca - IPA
27 agosto 2026 | 13.26
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Succede di tutto in Lione-Fenerbahce, partita dei preliminari di Champions League vinta ieri dalla squadra turca con il risultato di 2-1. Dopo l'eliminazione dei francesi e la maxi-rissa nel finale (QUI L'ARTICOLO), il tecnico dell'OL Paulo Fonseca ha commentato la gara in conferenza stampa: "Perché ho scelto queste sostituzioni? È sempre la stessa domanda, ormai ci sono abituato. Che posso dire? A fine partita è facile parlare così dei cambi, il discorso è sempre quello". Il portoghese ha poi aggiunto, con tono sarcastico: "Sono un allenatore di mer...".

Una frase diventata presto virale, fotografia della tensione del momento. L'ex allenatore del Milan è tornato così in discussione dopo una stagione positiva in Ligue 1, con i suoi condotti al quarto posto dietro al Lilla. All'esordio stagionale nel campionato francese il Lione è ripartito con un successo contro il Tolosa, ma l'eliminazione precoce dalla Champions cambia volto al nuovo inizio.

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