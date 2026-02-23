circle x black
Cerca nel sito
 

Loftus-Cheek, intervento riuscito alla mascella. E mostra foto dopo scontro in Milan-Parma

Il centrocampista rossonero si è scontrato con Corvi nei primi minuti del match di San Siro

Loftus-Cheek - Instagram
Loftus-Cheek - Instagram
23 febbraio 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ruben Loftus-Cheek mostra le foto (choc) dopo il violento scontro con Corvi in Milan-Parma. Il centrocampista rossonero, pochi minuti dopo l'inizio della sfida di San Siro, valida per la 26esima giornata di Serie A e vinta dai ducali 1-0 con il contestato gol di Troilo, si è scontrato violentemente con il portiere ospite, uscito a valanga che è finito per colpire al volto l'ex Chelsea.

Oggi, lunedì 23 febbraio, Loftus-Cheek è stato costretto a un intervento chirurgico alla mascella, che lo terrà lontano dai campi per circa due mesi. "AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella", ha comunicato il club rossonero in una nota pubblicata sul sito ufficiale, "il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'Asst Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane".

Sui social è stato poi lo stesso giocatore a lanciare un messaggio ai tifosi, allegando, sempre nelle proprie storie Instagram, terrificanti scatti dopo l'impatto che lo mostravano con il volto gonfio e con alcuni deti spaccati: "È stato un duro colpo ma il peggio è alle spalle", ha scritto Loftus-Cheek, "grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi forti e uniti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
loftus cheek loftus cheek quando torna loftus cheek milan parma milan parma loftus cheek foto
Vedi anche
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza