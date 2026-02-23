Rafa Leao protesta dopo Milan-Parma. Dopo la sconfitta di San Siro contro i ducali, che si sono imposti 1-0 nella 26esima giornata di Serie A, l'attaccante rossonero ha pubblicato alcune storie sul proprio account Instagram piuttosto eloquenti, in aperto dissenso con la decisione dell'arbitro Piccinini, che prima ha annullato e poi convalidato il gol decisivo di Troilo.

Leao ha messo a confronto due foto, una che raffigura il gol annullato a Pavlovic nella sfida con il Sassuolo, non convalidato per un fallo in attacco del difensore serbo, e l'altra con il fermo immagine del salto di Troilo, che sovrasta Bartesaghi prima di mettere in porta il colpo di testa dell'1-0. Il tutto accompagnato da tre eloquenti puntini di sospensione, prima di postare una foto di squadra e scrivere: "Insieme, uniti". Ma cosa è successo a San Siro?

L'episodio

E' successo tutto all'80'. Un cross profondo di Valeri da corner trova la testa di Troilo, che buca Maignan e firma il vantaggio ducale. L'arbitro annulla tutto però per un fallo su Maignan di Valenti, provocando le immediate proteste ospiti e di Cuesta in panchina. Il Var richiama il direttore di gara, che va al monitor per rivedere l'episodio. Le immagini mostrano effettivamente un blocco del difensore sul portiere rossonero, ma il contatto sembra troppo lieve per poter essere sanzionato.

Piccinini, dopo aver giudicato regolare anche il salto di Troilo, che sovrasta fisicamente Bartesaghi, convalida quindi la rete, per la gioia del Parma e le proteste, vibranti, di San Siro. E di Rafa Leao.