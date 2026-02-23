circle x black
Cerca nel sito
 

Leao, polemica dopo Milan-Parma: la protesta social per gol di Troilo

L'attaccante rossonero ha postato due foto piuttosto eloquenti

Rafa Leao e il gol di Troilo - Ipa/Fotogramma e Instagram
Rafa Leao e il gol di Troilo - Ipa/Fotogramma e Instagram
23 febbraio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rafa Leao protesta dopo Milan-Parma. Dopo la sconfitta di San Siro contro i ducali, che si sono imposti 1-0 nella 26esima giornata di Serie A, l'attaccante rossonero ha pubblicato alcune storie sul proprio account Instagram piuttosto eloquenti, in aperto dissenso con la decisione dell'arbitro Piccinini, che prima ha annullato e poi convalidato il gol decisivo di Troilo.

Leao ha messo a confronto due foto, una che raffigura il gol annullato a Pavlovic nella sfida con il Sassuolo, non convalidato per un fallo in attacco del difensore serbo, e l'altra con il fermo immagine del salto di Troilo, che sovrasta Bartesaghi prima di mettere in porta il colpo di testa dell'1-0. Il tutto accompagnato da tre eloquenti puntini di sospensione, prima di postare una foto di squadra e scrivere: "Insieme, uniti". Ma cosa è successo a San Siro?

L'episodio

E' successo tutto all'80'. Un cross profondo di Valeri da corner trova la testa di Troilo, che buca Maignan e firma il vantaggio ducale. L'arbitro annulla tutto però per un fallo su Maignan di Valenti, provocando le immediate proteste ospiti e di Cuesta in panchina. Il Var richiama il direttore di gara, che va al monitor per rivedere l'episodio. Le immagini mostrano effettivamente un blocco del difensore sul portiere rossonero, ma il contatto sembra troppo lieve per poter essere sanzionato.

Piccinini, dopo aver giudicato regolare anche il salto di Troilo, che sovrasta fisicamente Bartesaghi, convalida quindi la rete, per la gioia del Parma e le proteste, vibranti, di San Siro. E di Rafa Leao.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
leao leao milan parma milan parma milan parma gol troilo gol troilo polemica leao polemica leao
Vedi anche
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza