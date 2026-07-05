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Lazio, Lotito non vede né sente Insegno da oltre un anno

Ieri il presentatore aveva risposto all'Adnkronos dopo le polemiche sul video girato in occasione della manifestazione di protesta contro il presidente biancoceleste dove affermava che sarebbe tornato allo stadio quando quando avremo "due date su Wikipedia". Il conduttore si era difeso spiegando come fosse una battuta e che con Lotito aveva parlato.

Pino Insegno e Claudio Lotito - Ipa/Fotogramma
Pino Insegno e Claudio Lotito - Ipa/Fotogramma
05 luglio 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente della Lazio Claudio Lotito non vede e non sente il conduttore Pino Insegno da oltre un anno. E' quanto apprende l'Adnkronos dallo staff del numero uno biancoceleste. Il presentatore romano aveva scatenato la polemica in seguito alla diffusione di un video nel quale affermava che sarebbe tornato allo stadio "Quando vedremo due date su Wikipedia", girato in occasione nella manifestazione di protesta organizzata a Roma a Piazzale Ankara dai tifosi della Lazio contro il presidente del club Claudio Lotito. Insegno si era difeso al telefono con l'Adnkronos. "Si trattava di una battuta, serve spiegarlo? Mi pare evidente. Con Lotito ho anche parlato, non scherziamo su certe cose".

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