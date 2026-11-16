Dopo 16 anni, 135 presenze e 94 gol, Romelu Lukaku dice ufficialmente addio alla Nazionale belga. Il 33enne attaccante ha annunciato la propria decisione attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, mettendo fine a una delle pagine più importanti della sua carriera. Un percorso straordinario, che lo ha consacrato come il miglior marcatore di sempre nella storia dei Diavoli Rossi e come il terzo giocatore con più presenze, alle spalle di Jan Vertonghen e Axel Witsel. Parole cariche di emozione quelle scelte da Big Rom per salutare il Belgio e i suoi tifosi. "In questi 16 anni ho dato tutto quello che avevo per la Nazionale. Ho vissuto ogni emozione possibile. Ringrazio tutti: compagni e allenatori", ha scritto l'attaccante, ripercorrendo idealmente un'avventura cominciata nel marzo 2010, quando, appena 17enne, fece il suo esordio in amichevole contro la Croazia. Nel suo messaggio non è mancato un pensiero per i sostenitori belgi, che lo hanno accompagnato in quattro Mondiali e tre Campionati Europei: "Grazie per il supporto che avete dato alla nostra squadra. Sono orgoglioso di aver rappresentato il mio Paese in quattro mondiali e tre europei. Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. È stato incredibile. Sono grato, grazie".

Lukaku e il Belgio, una storia lunga 16 anni

Dall'esordio a soli 17 anni fino all'ultima apparizione contro la Francia, con la fascia di capitano al braccio, Lukaku è stato uno dei volti simbolo della Nazionale belga. Un percorso condiviso con i protagonisti della cosiddetta Golden Generation, da Eden Hazard a Kevin De Bruyne, passando per Thibaut Courtois. Il momento più alto è arrivato al Mondiale di Russia 2018, quando il Belgio ha conquistato il terzo posto, il miglior risultato della propria storia nella competizione. Lukaku è stato uno dei grandi protagonisti di quella squadra, diventando negli anni un riferimento offensivo imprescindibile per i Diavoli Rossi. Il suo bilancio racconta meglio di qualsiasi parola il peso avuto in Nazionale: 94 reti e 20 assist in 135 partite. Numeri che lo consegnano alla storia del calcio belga e rendono il suo addio ancora più significativo.

I problemi fisici, il Napoli e la nuova avventura in Turchia

Negli ultimi mesi, tuttavia, il rapporto tra Lukaku e il calcio giocato è stato condizionato da numerosi problemi fisici. La scorsa stagione, con la maglia del Napoli, l'attaccante è riuscito a collezionare appena sette presenze, frenato soprattutto dagli infortuni muscolari. La volontà di partecipare al Mondiale è stata più forte delle difficoltà. Per riuscire a recuperare la condizione, intorno a marzo Lukaku aveva trascorso un periodo in Belgio, lavorando con un preparatore personale per risolvere i problemi fisici. Una scelta che aveva provocato tensioni con il Napoli, poco convinto delle modalità e dei metodi utilizzati dal giocatore. La vicenda era stata gestita dalla società, con il direttore sportivo Manna e l'agente Federico Pastorello impegnati a ricomporre la situazione. Il caso si era concluso con un procedimento disciplinare e una multa, ma i rapporti con Antonio Conte e con il club ne erano usciti inevitabilmente compromessi. Alla fine, Lukaku è riuscito a coronare il proprio obiettivo, tornando a disposizione della Nazionale e prendendo parte al Mondiale. Successivamente è arrivato l'addio al Napoli e il trasferimento al Fenerbahçe, dove ha iniziato una nuova esperienza professionale. Con il club turco ha finora raccolto un gol e tre assist in 16 partite. Adesso, però, arriva un'altra decisione importante: dopo aver scritto la storia del Belgio, Big Rom saluta la Nazionale. Una scelta che mette fine a un'avventura durata 16 anni e che lascia un'eredità difficile da raccogliere.