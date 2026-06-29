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Maresca nuovo allenatore del Manchester City, prende il posto di Guardiola

Il tecnico italiano ha firmato un contratto triennale

Enzo Maresca - Ipa/Fotogramma
Enzo Maresca - Ipa/Fotogramma
29 giugno 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Manchester City ha ufficialmente il nuovo allenatore. E' l'italiano Enzo Maresca che prende il posto di Pep Giuardiola. Il tecnico ha firmato un contratto triennale fino all'estate del 2029. Per Maresca si tratta della sua terza esperienza al Club, e arriva forte di un bagaglio di esperienza e successi ai massimi livelli. "Conosco molto bene il Manchester City e avere la possibilità di allenare questa squadra è un'opportunità straordinaria per me", ha dichiarato Maresca. "Il City è una società calcistica gestita in modo incredibilmente efficiente. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e mirato. Per un allenatore, questa è una situazione ideale. Mi offre la stabilità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro in modo efficace. Questa sarà la mia terza esperienza qui. Conosco questo club, conosco le esigenze e conosco le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che rende questo posto così speciale, e voglio ringraziarle per la fiducia che hanno riposto nelle mie capacità", ha sottolineato il tecnico che non vede l'ora di iniziare: "L'obbiettivo è vincere e giocare un buon calcio e che ci godiamo la pressione di rappresentare il Manchester City".

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calcio maresca manchester city calciomercato guardiola enzo maresca
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