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Champions League, oggi Manchester City-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match nella seconda giornata della massima competizione europea

Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
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14 ottobre 2026 | 06.40
Simone Cesarei
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Partita da sogno in Champions League. Oggi, mercoledì 14 ottobre, il Manchester City ospita il Paris Saint-Germain - in diretta tv e streaming - all'Etihad Stadium nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Maresca è reduce dalla vittoria contro il Liverpool, battuto per 3-0 ad Anfield Road nell'ultima giornata di Premier League, mentre quella di Luis Enrique ha superato il Le Mans 3-1 in Ligue 1.

Manchester City-Psg, orario e probabili formazioni

La sfida tra Manchester City e Paris Saint-Germain è in programma oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Enzo Fernandez; Doku, Cherki, Semenyo; Haaland. All. Maresca.

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Digne; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doue, Ferran Torres, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

Manchester City-Psg, dove vederla in tv

Manchester City-Psg sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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