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Italia, Mancini sarà il nuovo ct? Lui 'dribbla' ma non smentisce

L'attuale allenatore dell'Al Sadd è uno dei candidati forti per la panchina azzurra

Roberto Mancini - Ipa/Fotogramma
Roberto Mancini - Ipa/Fotogramma
03 giugno 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roberto Mancini sarà il nuovo ct dell'Italia? L'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Manchester City, oggi in Qatar all'Al Sadd, è uno dei candidati principali per la panchina azzurra, che nelle prossime settimane scoprirà il nuovo allenatore dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso e la nomina ad interim di Silvio Baldini.

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Proprio Mancini è considerato, insieme ad Antonio Conte, che ha appena detto addio al Napoli, uno dei nomi forti per tornare ct azzurro, avendo già allenato la Nazionale dal 2018 al 2023, portando alla conquista degli Europei 2021 ma anche alla mancata qualificazione per i Mondiali 2022.

"Adesso devo andare a cena...", ha risposto a domanda diretta Mancini, ospite di 'Derby - la Giornata del Calcio Anconitano', evento dedicato a sport e inclusione ad Ancona. L'ex ct non si è quindi sbilanciato su un suo possibile ritorno sulla panchina azzurra, non escludendo però alcuna possibilità.

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