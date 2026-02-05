circle x black
Mano di Bremer in area, arbitro assegna rigore: proteste in Atalanta-Juventus

Episodio arbitrale nei quarti di Coppa Italia

Bremer - Ipa/Fotogramma
05 febbraio 2026 | 21.39
Redazione Adnkronos
Proteste in Atalanta-Juventus. Oggi, giovedì 5 febbraio, la sfida della New Balance Arena, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è stata segnata da un episodio arbitrale destinato a far discutere. A sbloccare la partita infatti è stato un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Fabbri per tocco di mano in area di Bremer, poi trasformato da Scamacca per l'1-0 bergamasco. Ma cos'è successo?

Accade tutto al 25'. Ederson scende sulla destra, arriva sul fondo, al limite dell'area di rigore, e mette al centro un pallone che Bremer, accorso in marcatura sul centrocampista brasiliano, devia con la mano. Il braccio del difensore bianconero, che si gira al momento del cross avversario, è all'altezza della testa e largo. Fabbri lascia inizialmente correre, provocando le proteste atalantine e della panchina di Palladino, ma viene richiamato dal Var.

Il direttore di gara va quindi a vedere l'episodio al monitor e, al termine della revisione, assegna il calcio di rigore all'Atalanta. Spalletti sfoga immediatamente la sua rabbia con il quarto uomo, affermando che quello di Bremer fosse un movimento naturale, ma le sue proteste sono vane. Fabbri conferma la decisione, Scamacca va sul dischetto e fa 1-0.

