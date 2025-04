"Sui social c'è rabbia e cattiveria nei miei confronti, nessuno però mi ha detto in faccia certe cose. Quello che mi dà più fastidio in assoluto è quando parlano di doping sui social". Marcell Jacobs, ex campione olimpico dei 100 metri, risponde così alle domande di Francesca Fagnani nell'intervista a Belve in oggi 29 aprile.

"Non sanno quanto lavoro e quanta fatica c'è dietro, mi dà fastidio quando si pensa che un risultato possa arrivare in un modo che mi dà fastidio. Non corro con rabbia, io devo correre con il sorriso. Si può vincere senza rabbia? Corro con fame. Dico un sacco di bugie, mento tanto in generale. Per cercare di tenere tutto tranquillo dico qualche cavolata in più", dice l'azzurro.

"E' più potente la vittoria o la sconfitta? Perdere è più potente, la sconfitta ti insegna molto più di una vittoria. Le sconfitte mi hanno aiutato a crescere, le accetto e le faccio mie", afferma ancora.

Jacobs si allena negli Stati Uniti. "Volevo andare in un luogo in cui ritrovare me stesso e ritrovare il collegamento con la parte americana della mia famiglia. Cambierò nazionalità e federazione? Impossibile, non mi è mai passato per la testa"