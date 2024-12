Botta e risposta in salsa scudetto. Tra la serata di ieri e la giornata di oggi, Napoli e Inter, due tra le squadre favorite per la vittoria finale, si sono scambiate frecciate a vicenda. A margine del Gran Galà del Calcio, in cui i nerazzurri hanno fatto il pieno di premi, ci ha pensato il presidente Giuseppe Marotta a mettere pressione alla squadra partenopea, attualmente capolista con 32 punti conquistati: "Credo che il Napoli sia favorito alla vittoria per merito", ha detto l'ex dirigente della Juventus, "è normale che stiano facendo bene: hanno un allenatore vincente e una squadra forte, penso possano arrivare fino in fondo lottando per il titolo".

Le parole del presidente dell'Inter non sono passate inosservate. Oggi, nella conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio, ci ha pensato il tecnico azzurro Antonio Conte a rispondere al suo ex dirigente: "Il direttore può dire quello che vuole. Lo conosco e non penso che sarebbe contento se l’Inter non dovesse vincere lo scudetto. L’Inter ha due squadre e tre quarti, stiamo parlando del nulla cosmico".

"Si stanno concentrando tanto su di noi e magari non vedono altro. Queste parole se le porta via il vento. Penso che ognuno di noi sa bene quali obiettivi siano stati raggiunti oppure no, al di là delle dichiarazioni", ha continuato Conte, "noi dobbiamo rispondere alle ambizioni e agli obiettivi del nostro club. Ognuno di noi conosce quale sia il traguardo da raggiungere. Quello del Napoli è stato fissato dal presidente. Ripeto, non penso che Marotta sarebbe contento se non dovesse vincere il campionato, magari qualcuno dall’interno lo spinge a fare certe dichiarazioni".