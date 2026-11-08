Marc Marquez può vincere oggi, domenica 8 novembre, il titolo di campione del mondo di MotoGp. Dopo aver trionfato nella gara Sprint del Gran Premio del Qatar, segnata dalle polemiche per il contatto che ha portato alla caduta di Marco Bezzecchi, il pilota spagnolo della Ducati cerca il bis nella gara lunga, sperando di chiudere il discorso Mondiale e allungare definitavamente sull'Aprilia di Jorge Martin. Ma cosa serve a Marquez per vincere il titolo già a Lusail?

Marquez campione del mondo, tutte le combinazioni

Il calcolo è molto semplice: Marquez è al momento primo in classifica piloti con 411 punti, Jorge Martin è secondo a 362 punti. In caso di successo di Marc Marquez nella gara lunga di domani in Qatar e 0 punti di Martin, lo spagnolo avrebbe la certezza aritmetica di essere - ancora una volta - campione del mondo di MotoGp.