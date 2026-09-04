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Marquez e la foto choc: il pilota mostra la spalla 'deformata'

Lo spagnolo della Ducati ha vinto l'ultimo Gran Premio ad Aragon

La spalla di Marquez - Instagram
La spalla di Marquez - Instagram
04 settembre 2026 | 17.04
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Marc Marquez e una spalla... 'deformata'. Il pilota della Ducati, che ha vinto gara Sprint e Gran Premio ad Aragon rilanciando le sue ambizioni per il Mondiale di MotoGp, ha postato una foto che sta facendo molto discutere. In un carosello pubblicato su Instagram dal titolo 'Unposted', si è mostrato intento a fare una trazione e con la spalla scoperta, rivelando le vere condizioni del suo corpo dopo il nuovo intervento degli scorsi mesi.

La spalla di Marquez è infatti apparsa 'deformata' e con un aspetto chiaramente dovuto alle sette operazioni chirurgiche a cui si è sottoposto il pilota spagnolo nel corso della sua carriera. La spalla destra appare infatti atrofizzata rispetto alla sinistra, con il muscolo molto meno sviluppato e lineare.

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