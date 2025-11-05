circle x black
Marsiglia-Atalanta 0-1, Samardzic salva Juric nel finale

La Dea trionfa al Velodrome nella quarta giornata di Champions League

Lazar Samardzic - Afp
05 novembre 2025 | 23.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un gol nel finale di Samardzic decide la gara tra Marsiglia di De Zerbi e l'Atalanta di Juric al Velodrome con il successo della Dea per 0-1 in una gara piena di episodi nella quarta giornata di Champions League. I nerazzurri, grazie a questo successo esterno si portano a 7 punti nella classifica della fase campionato, mentre i francesi restano a quota 3.

A regalare il successo all'Atalanta la rete all'89' di Samardzic in contropiede con una grandissima conclusione di mancino dai 35 metri, che ha battuto un impotente Rulli. Un gol molto contestato dal Marsiglia per un tocco di mano di Ederson nell'area opposta poco prima del contropiede nerazzurro, ma l'arbitro dopo il check del Var ha deciso di convalidare la rete.

Primo tempo molto intenso con il Marsiglia pericoloso con Aubameyang e Hojbjerg, con il primo che trova Carnesecchi e il secondo che calcia a lato da ottima posizione. L'Atalanta va vicinissima al gol del vantaggio prima con il rigore fallito da De Ketelaere, con la parata di Rulli e poi con Krstovic che calcia alto da ottima posizione. Nella riprsa ci prova prima Bellanova di testa al 49', poi i francesi costruiscono una doppia occasione al 62', prima con una conclusione di Greenwood respinta, poi con Aubameyang che vede il suo tiro bloccato a due passi dalla porta. Al 70' viene annullato un gol all'Atalanta, andata a segno con un tap in vincente di Lookman su cross di Bellanova. Sanchez prima convalida, poi viene richiamato da Var e annulla per fuorigioco. Poi nel finale di gara il gol di Samardzic che decide la sfida nonostante il forcinf finale del Marsiglia.

