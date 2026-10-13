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Inter, papera contro il Bruges e critiche: furia dei tifosi contro Josep Martinez

Il portiere nerazzurro è finito nel mirino dopo l'errore in Champions League

Josep Martinez - Ipa/Fotogramma
Josep Martinez - Ipa/Fotogramma
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13 ottobre 2026 | 22.46
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Critiche su Josep Martinez. Oggi, martedì 13 ottobre, l'Inter ha ospitato il Bruges a San Siro nella seconda giornata della fase campionato di Champions League, in una partita segnata da una papera del portiere spagnolo, già protagonista in negativo all'esordio contro il Real Madrid.

Succede tutto al 64'. Forbs brucia Dimarco e riesce a beffare clamorosamente proprio Martinez, che corre lontano dalla propria porta avventurandosi in un'uscita decisamente avventata, con il pallone che gli passa quind in mezzo alle gambe e finisce sui piedi di Tresoldi, che a porta vuota firma il momentaneo 2-1 belga.

Su X si è riversata la rabbia nerazzurra contro Martinez: "Josep ti ho difeso, ma adesso basta", è il pensiero di un tifoso, ampiamente condiviso. "Provedel titolare subito", invoca invece un altro utente, che invoca quindi un cambio nelle gerarchie in porta, "Chivu si deve svegliare, Martinez non è più affidabile". Il pensiero, comunque, è racchiuso in un più semplice: "Martinez out".

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