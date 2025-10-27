Massimo Brambilla è il nuovo allenatore della Juventus. Oggi, lunedì 27 ottobre, il club bianconero ha ufficializzato la decisione di esonerare Igor Tudor dopo il ko contro la Lazio, che si è imposta 1-0 all'Olimpico nell'ultimo turno di campionato, e di affidare la panchina, almeno per il match contro l'Udinese, in programma mercoledì 29 ottobre all'Allianz Stadium, proprio al tecnico della Next Gen.

"La Juventus comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese", ha annunciato il club bianconero in una nota. Ma chi è Brambilla?

Chi è Massimo Brambilla

Massimo Brambilla è un allenatore di 52 anni, classe 1973, nato a Vimercate, in provincia di Monza, e attualmente alla guida della Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera che milita nel campionato di Serie C. Prima di allenare però Brambilla è stato calciatore. Ha iniziato proprio nelle giovanili del Monza per poi esordire in prima squadra nel 1990.

Poi la sua carriera, che può contare anche 17 presenze con la Nazionale Under 21, si è sviluppata tra Serie A e B, vestendo le maglie di Reggiana, Parma, Bologna, Torino, Siena, Cagliari e Mantova. Il ritiro è arrivato nel 2007 nel 'suo' Monza.

Da allenatore diventa uno 'specialista' del settore giovanile. Brambilla siede sulla panchina del Novara, allenandone le giovanili, per poi volare a Bergamo e guidare prima l'Under 17 e poi la Primavera. Nel 2022 è arrivata la chiamata della Juventus, che lo ha ingaggiato per la Next Gen, con nel mezzo una parentesi al Foggia nel 2024, prima di promuoverlo, almeno per una partita, in prima squadra.