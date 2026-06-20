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Matheus Cunha, chi è attaccante del Brasile che ha segnato doppietta ai Mondiali

Il centravanti del Manchester United è stato decisivo contro Haiti

Matheus Cunha - Afp
Matheus Cunha - Afp
20 giugno 2026 | 03.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matheus Cunha trascina il Brasile ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, l'attaccante del Manchester United ha firmato una doppietta nella partita contro Haiti, valida per la seconda giornata del gruppo C della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Una gara fondamentale per la squadra di Ancelotti, che arrivava al match dopo il deludente pareggio contro il Marocco. Ma chi è Matheus Cunha?

Chi è Matheus Cunha

Matheus Cunha è un attaccante brasiliano di 27 anni, classe 1999. Attaccante fisico e rapido, bravo soprattutto nell'attaccare la profondità, Cunha ha iniziato a giocare in patria nel Coritiba ed è arrivato in Europa da giovanissimo, dove è approdato in Svizzera, al Sion. Dopo un solo anno è stato ceduto al Lipsia per 15 milioni. Dopo due anni in Germania Cunha passa all'Herta Berlino, prima di approdare all'Atletico Madrid per ben 35 milioni di euro.

Due stagioni in Liga e arriva il prestito al Wolverhampton, che poi lo acquista a titolo definitivo per 50 milioni. Cunha continua a segnare e cresce anche la sua quotazione, tanto che la scorsa estate il Manchester United lo preleva per la bellezza di 75 milioni di euro.

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