Max Sirena: "Mollare Luna Rossa? Macché, sono ancora più arrabbiato e motivato, lavoro al nuovo team"

"Un momento di down? Macché, sono ancora più arrabbiato e motivato di prima". Risponde così all'Adnkronos il capo del team di Luna Rossa Prada Pirelli, Max Sirena, tornando sull'intervista al "Corriere della Sera" in cui lasciava trapelare i suoi dubbi sul fatto di essere ancora la persona giusta per portare in Italia l'America's Cup. La riflessione fatta, dice "era semplicemente sia un atto dovuto: fare un'analisi di quello che è stato un'avventura di tre anni e mezzo. Ma da parte mia nessun momento di down, nessun abbandono e nessun mollare: ripeto, è semplicemente un'analisi che credo che ogni professionista si debba fare dopo un evento del genere, quindi non c'è nessun pericolo, potete stare tutti tranquilli".

"Tra messaggi e telefonate direi mi hanno chiamato quasi un migliaio di persone e rispondi di stare sereni che io non mollo, vado avanti, ho la fiducia della proprietà e adesso sto lavorando alla formazione del team. Se ho parlato con Patrizio Bertelli? Ma no, ma non c'era bisogno, diciamo che ogni volta che si fa un'intervista poi viene 'decorata'. Non c'è nessun motivo di preoccupazione, è giusto che uno faccia una riflessione per cercare di migliorare per il futuro, non fare gli stessi errori. Non sono né depresso né demotivato né niente, anzi sono ancora più arrabbiato e motivato di prima a fare meglio. Per il futuro abbiamo già detto che ci sarà un cambio generazionale, e l'abbiamo già cominciato".