circle x black
Cerca nel sito
 

Verstappen correrà in Ferrari: la data dell'esordio in Germania

Il fuoriclasse olandese debutterà in GT3 al volante di una Rossa speciale

Max Verstappen - Fotogramma/IPA
Max Verstappen - Fotogramma/IPA
25 settembre 2025 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Max Verstappen correrà in Ferrari e farà il suo esordio in GT3 sabato 27 settembre. Il fuoriclasse olandese prenderà parte al prossimo round della Nls, la celebre Nürburgring Langstrecken-Serie. La gara durerà oltre quattro ore, inizierà alle 12 e vedrà al via oltre un centinaio di macchine. Max ha scelto per il debutto una Ferrari 296 GT3, gestita dal team svizzero Emil Frey Racing. Ad accompagnarlo una livrea speciale, Verstappen.com Racing x Red Bull.

Max Verstappen, debutto in Ferrari

Il pilota olandese, in Formula 1 con la RedBull, correrà insieme al 22enne britannico Chris Lulham, che già gareggia nella GT World Challenge Europe Endurance e Sprint Cup per Verstappen.com Racing. Per correre il 27 settembre in Germania, Max ha chiesto e ottenuto una licenza speciale: "È una mia passione partecipare anche a questo tipo di gare. Non vedo l’ora, io sono appassionato di corse, anche al di fuori della Formula 1. Ogni giro al Nordschleife è un’esperienza diversa". Due parole anche sui prossimi obiettivi: "Il mio sogno è partecipare alla 24 ore del Nürburgring Nordschleife". Max non si ferma alla Formula 1.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Verstappen Verstappen Ferrari Ferrari Max Verstappen
Vedi anche
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza