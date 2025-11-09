circle x black
Scontro sulla tangenziale sud di Bergamo, tre morti

Altre tre persone sono rimaste ferite. Le vittime sono un ragazzo di 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni

Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
09 novembre 2025 | 09.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno scontro tra veicoli oggi domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano, ha causato la morte di tre persone. Altre tre sono rimaste ferite.

Secondo la stampa locale, a perdere la vita un ragazzo di 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni. Ferito un altro ragazzo di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni.

Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dello scontro.

