Media Company Lazio, oltre 200mila visualizzazioni e più di 55mila utenti per la finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio ed Inter ha rappresentato molto più di una semplice partita di calcio. Per la Media Company della Lazio, è stata una sfida produttiva, editoriale e tecnologica senza precedenti, e i numeri testimoniano la portata del lavoro svolto. "Le trasmissioni in diretta, distribuite sulle nostre piattaforme ufficiali e su quelle dei nostri partner, hanno generato oltre 200.000 visualizzazioni e più di 55.000 utenti unici -spiega la Lazio-. La copertura social dei nostri contenuti, anche grazie alle prestigiose collaborazioni con Polymarket e Fabrizio Romano, ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni totali e oltre 3 milioni di account. Siamo stati inoltre onorati di vedere i nostri contenuti distribuiti da Dazn, Dazn Uk, Sportitalia e Mediaset. Un importante riconoscimento del lavoro svolto negli anni. Dietro tutto questo c'è stato uno straordinario lavoro di squadra: professionisti, tecnici, autori, registi, presentatori, operatori di ripresa, team social media, grafici, personale di produzione, comunicazione e marketing, partner e collaboratori che hanno lavorato instancabilmente per giorni con passione, competenza e un forte senso di appartenenza. A tutti loro, rivolgiamo i nostri più sinceri ringraziamenti".

"Abbiamo perso una finale contro una delle squadre più forti e prestigiose d'Europa. Ma esserci stati è stato importante. Essere stati protagonisti è stato ancora più importante. E la S.S. Lazio c'era: in campo, fuori dal campo e al centro della narrazione di un evento seguito in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Il nostro sguardo è già rivolto al prossimo grande appuntamento: la finale di Supercoppa. Un'altra opportunità per rappresentare la Lazio, la sua storia, la sua gente e la sua ambizione", ha aggiunto il club biancoceleste.