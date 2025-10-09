circle x black
Medvedev, crampi e litigi con il giudice di sedia: che show a Shanghai

Il tennista russo è volato ai quarti del Masters 1000 cinese battendo Tien

Daniil Medvedev - Afp
09 ottobre 2025 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Daniil Medvedev show a Shanghai. Il tennista russo è volato ai quarti di finale del Masters 1000 cinese, battendo Learner Tien, finalista a Pechino prima di essere battuto da Jannik Sinner, in tre set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-7 (1), 6-4 e provando così a risollevare una stagione fin qui disastrosa. Durante la partita Medvedev ha messo su un vero e proprio show, piegato dai crampi per il caldo e furioso con il giudice di sedia.

Le condizioni del torneo cinese continuano a essere al centro delle polemiche, dopo il ritiro di Sinner e i malesseri fisici accusati da diversi tennisti, tra cui Novak Djokovic. Durante il tie break del secondo set Medvedev ha accusato forti crampi alla gamba destra, appoggiandosi alla racchetta in una scena che ha ricordato quanto successo all'azzurro numero due del mondo contro Griekspoor. I problemi fisici sono durati per l'intera durata del tie break, tanto che il russo è riuscito a mettere a segno un solo punto.

Durante il match sono andati in scena diversi siparietti con il giudice di sedia. Proprio dopo il tie break del secondo set, Medvedev ha chiesto che fosse una raccattapalle a togliergli la maglia, completamente fradicia di sudore. La richiesta è stata respinta ed è stato un addetto al campo ad aiutarlo, tra evidenti smorfie poco entusiaste.

Medvedev ha poi preso, proprio al termine del secondo set, un warning per perdita di tempo, sfogando la sua ira contro l'arbitro: "Per tutta la vita ho servito e aspettato Rafa (Nadal, ndr) per 55 secondi. E tu mi dai una violazione del codice alla prima occasione. Ho giocato contro Rafa 5 volte, non c'è stata una volta in cui io ero pronto a servire e lui era pronto a rispondere. Non ha commesso una violazione del codice".

