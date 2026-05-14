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La Coppa Italia all'Inter conferma... Malen alla Roma: ufficiale il riscatto

La sconfitta della Lazio nell'ultimo atto della Coppa nazionale è un 'regalo' ai giallorossi: ecco perché

Malen - Fotogramma/IPA
Malen - Fotogramma/IPA
14 maggio 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donyell Malen è un giocatore della Roma e continuerà a esserlo anche nella prossima stagione. La curiosità è che l'ufficialità del riscatto dell'attaccante da parte dei giallorossi arriva... grazie alla sconfitta della Lazio nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il trionfo dei nerazzurri ha reso certa la qualificazione della squadra di Gasperini almeno all'Europa League, condizione presente nell'accordo fatto mesi fa con l'Aston Villa per il riscatto del bomber olandese, che ha spaccato il campionato a suon di gol.

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Roma, ufficiale riscatto di Malen

Malen è arrivato a Roma a gennaio, in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni: per far scattare la clausola servivano il 50% delle presenze sul totale delle gare a disposizione da gennaio (già superate) e la qualificazione a una delle due competizioni europee più importanti: è sicura da ieri quella all'Europa League, ma i giallorossi tenteranno di raggiungere la Champions nelle ultime due partite della stagione. Fin qui, Malen ha realizzato 13 gol in campionato. Numeri monstre considerando il suo arrivo a metà campionato, che lo mettono dietro solo a Lautaro Martinez, a quota 17.

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