circle x black
Cerca nel sito
 

Messi, tripletta e record: è miglior marcatore della storia dei Mondiali

Il capitano dell'Albiceleste ha deciso Argentina-Algeria

Lionel Messi - Afp
Lionel Messi - Afp
17 giugno 2026 | 05.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Leggenda Lionel Messi ai Mondiali 2026. Oggi, mercoledì 17 giugno, il fuoriclasse dell'Argentina ha guidato l'Albiceleste all'esordio nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, risultando decisivo nel 3-0 con cui i campioni del Mondo in carica hanno battuto l'Algeria. A firmare i tre gol dell'Albiceleste infatti, è stato proprio Messi, che a 38 continua a macinare record e ha tagliato un traguardo storico.

CTA

Il numero 10 dell'Argentina , grazie alla doppietta siglata contro l'Algeria, è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali, raggiungendo Miroslav Klose a quota 16 gol. Alle loro spalle Ronaldo il Fenomeno a 15, mentre Kylian Mbappé è terzo, insieme a Gerd Muller, a 14.

Messi è diventato il primo giocatore a giocare in sei Mondiali (2006, 2010, 2014, 2014, 2018, 2022 e 2026) in attesa di Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa, che potrebbero raggiungerlo con Portogallo e Messico in questa speciale classifica. Messi, proprio insieme a Ronaldo, è anche il primo a segnare in cinque Mondiali diversi (2006, 2014, 2018, 2022 e 2026).

La tripletta segnata da Messi è la prima dell'ex attaccante del Barcellona, oggi all'Inter Miami, in un Mondiale. L'argentino è diventato inoltre il più anziano di sempre a segnare in una Coppa del Mondo, così come il più anziano di sempre a firmare una tripletta in una rassegna iridata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
messi messi argentina messi record argentina argentina algeria
Vedi anche
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza