In arrivo anche una miniserie di tre episodi per mostrare l'avvicinamento dei due pugili al match

Manca sempre meno all'attesissimo incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul. Il match tra l'ex leggendario pugile, uno dei più forti di sempre, e lo youtuber statunitense è destinato a passare alla storia proprio come fu a suo tempo per quello tra Floyd Mayweather e Conor McGregor. La sfida è stata organizzata da Netflix e sarà preceduta da una mini serie di tre episodi per mostrare la preparazione, gli allenamenti e l'avvicinamento dei due all'evento. La piattaforma streaming ha annunciato la data rilasciando un trailer sui propri canali ufficiali, dopo che l'incontro, inizialmente in programma lo scorso 20 luglio, era stato rimandato per un problema all'ulcera di Tyson, 58 anni compiuti lo scorso giugno.

Tyson vs Paul: quando sarà l'incontro

Il match tra i due, che pur non avendo una valenza ufficiale si comporrà comunque di otto round da due minuti ciascuno, è in programma il 16 novembre alle 2 italiane e si svolgerà allo stadio AT&T di Arlington, in Texas, davanti a 80 mila persone.

Cosa succede quando una leggenda e un rivoluzionario si incontrano sul ring?

Per ingannare l'attesa Netflix ha prodotto come detto una mini serie tv di avvicinamento: "Countdown: Paul vs Tyson", composta di tre episodi. Il primo e il secondo saranno disponibili sulla piattaforma il 7 novembre, mentre il terzo arriverà il 12.