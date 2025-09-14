circle x black
Cerca nel sito
 

Milan-Bologna, Allegri espulso 'senza giacca': cosa è successo

Finale rovente nel match, cartellino rosso per l'allenatore rossonero

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri
14 settembre 2025 | 22.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Massimiliano Allegri senza giacca e espulso in Milan-Bologna. Un 'classico' del repertorio dell'allenatore toscano caratterizza il match tra i rossoneri e i rossoblu. Allegri perde le staffe nel finale di gara, dopo l'assegnazione di un rigore al Milan per il fallo subito da Nkunku nell'area felsinea. L'arbitro Marcenaro assegna il penalty ma viene richiamato dal Var.

Marcenaro esamina le immagini televisive e decide di revocare il calcio di rigore. La decisione fa imbestialire Allegri che si toglie la giacca e la lancia via, con proteste veementi nei confronti della decisione-bis del direttore di gara. Marcenaro punisce l'allenatore del Milan, cartellino rosso e espulsione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan bologna milan news bologna news milan allegri espulso
Vedi anche
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza