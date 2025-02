Il Milan saluta l'Europa nella notte più buia. L'1-1 contro il Feyenoord, con conseguente eliminazione dalla Champions, è un colpo pesante alla stagione rossonera. Dopo il vantaggio di Gimenez, la notte di San Siro è stata complicata dall'ingenua espulsione di Theo Hernandez, che nella ripresa ha lasciato i suoi in dieci per doppia ammonizione (la seconda per simulazione).

Nel secondo tempo, il nervosismo degli uomini di Conceicao nei confronti dell'arbitro Marciniak e di alcuni giocatori del Feyenoord è risultato evidente. Al fischio finale, dopo i 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, è stato non a caso espulso Read (rosso diretto), coinvolto in un principio di rissa con alcuni milanisti. Tra questi Leao, ammonito, ed Abraham.

Eliminated by Feyenoord. Brawl on final whistle. Stadium not near full.



One of the darkest CL nights in years for Milan. pic.twitter.com/PUtGik6JFo