Milan, Fullkrug sul mercato? Chi è l'attaccante che piace ai rossoneri

L'attaccante tedesco potrebbe arrivare in Serie A a gennaio

Niclas Fullkrug - Fotogramma/IPA
Niclas Fullkrug - Fotogramma/IPA
18 dicembre 2025 | 13.28
Redazione Adnkronos
Il Milan è attento sul mercato di gennaio. I rossoneri di Massimiliano Allegri, secondi in Serie A, puntano a rinforzare l'attacco nella sessione di riparazione e hanno messo gli occhi su Niclas Fullkrug, attaccante tedesco con grande esperienza. Un uomo xche piace alla dirigenza del Diavolo per completare la rosa, visti i problemi fisici e di adattamento di Gimenez. Ecco chi è Fullkrug e perché è un obiettivo rossonero.

Milan, chi è Fullkrug

Ma chi è Niclas Fullkrug? Nato ad Hannover il 9 febbraio 1993, l'attaccante tedesco ha 32 anni e si sta facendo apprezzare soprattutto negli ultimi anni. Esploso nel Werder Brema, tra il 2019 e il 2023, Fullkrug ha segnato 49 gol in 125 partite con il club tedesco. In precedenza, era stato molto prolifico anche con le maglie di Norimberga (18 reti in 59 presenze) e Hannover (24 in 80). Da qualche anno, è nel giro delle convocazioni della Germania, con cui ha giocato i Mondiali 2022: fino a oggi, ha collezionato 24 presenze e 14 gol con la sua nazionale. Oggi Fullkrug gioca in Premier League con il West Ham, club a cui è arrivato nell'estate 2024 per 30 milioni. Fin qui, l'esperienza non è stata molto prolifica, con 3 gol in 28 partite.

Quali sono le sue caratteristiche? Fullkrug è un attaccante molto fisico, alto un metro e 89 e di piede destro. Caratteristiche che sarebbero utili a Massimiliano Allegri per diversificare le scelte in attacco, tra i vari Leao, Nkunku e Pulisic. L'arrivo del tedesco escluderebbe una permanenza in rossonero di Gimenez.

