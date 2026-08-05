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Milan-Inter, oggi amichevole in Australia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Rossoneri e nerazzurri in campo all'Optus Stadium di Perth

L'allenatore del Milan Ruben Amorim - IPA
L'allenatore del Milan Ruben Amorim - IPA
05 agosto 2026 | 07.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Milan e Inter tornano in campo in amichevole, per il derby della tournée australiana. Oggi, mercoledì 5 agosto, i rossoneri e i nerazzurri si sfidano in un match di lusso del pre-campionato all'Optus Stadium di Perth, per testare i progressi della preparazione in vista dell'esordio in Serie A. La squadra di Amorim scenderà in campo con il lutto al braccio, per ricordare lo storico capitano del club Franco Baresi, scomparso pochi giorni fa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Milan-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter, in campo oggi alle 13 ora italiana:

MILAN (3-5-2): Terraciano; De Winter, Gabbia, Gila; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Ricci, Bartesaghi; Camarda, Goncalo Ramos. All. Amorim

INTER (3-5-2): J.Martinez; Stones, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. All. Chivu

Milan-Inter, dove vederla

L'amichevole di Perth tra Milan e Inter sarà visibile in diretta su Sky Sport e su Dazn. La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

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