Serie A, oggi Milan-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoneri ospitano la squadra di Grosso a San Siro

Pulisic - Fotogramma/IPA
14 dicembre 2025 | 08.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo. Oggi, domenica 14 dicembre, i rossoneri affrontano il Sassuolo a San Siro nel lunch match della 15esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri, prima in classifica insieme al Napoli, arriva dal successo in rimonta contro il Torino. Gli uomini di Grosso sono invece reduci dal successo della scorsa settimana contro la Fiorentina. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Milan-Sassuolo, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Milan-Sassuolo, in campo alle 12:30:

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri

Sassuolo (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Milan-Sassuolo, dove vederla

Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

