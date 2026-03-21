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Milan-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoneri sfidano i granata nella 30esima giornata di Serie A

Fofana - Ipa/Fotogramma
Fofana - Ipa/Fotogramma
21 marzo 2026 | 09.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 21 marzo, i rossoneri sfidano il Torino - in diretta tv e streaming - a San Siro nella 30esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta contro la Lazio, che si è imposta 1-0 all'Olimpico, mentre quella di D'Aversa, subentrato a Baroni sulla panchina granata, ha vinto 4-1 in casa contro il Parma.

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Milan-Torino, orario e probabili formazioni

La sfida tra Milan e Torino è in programma oggi, sabato 21 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. All. D'Aversa

Milan-Torino, dove vederla in tv

Milan-Torino sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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