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Milano-Cortina, Fontana: "Ai Giochi presenza femminile pari se non superiore a quella maschile"

'Una presenza sempre più importante, presente e più riconosciuta anche dai cittadini'

Milano-Cortina, Fontana:
19 marzo 2026 | 19.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Dall’indagine presentata oggi abbiamo visto che la presenza femminile, anche nella comunicazione, è stata molto importante e pari, se non in alcuni casi anche superiore, alla presenza maschile”. E’ quanto affermato da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, intervenendo alla presentazione da parte di Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, dei risultati della ricerca “Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026” realizzata dall’Osservatorio di Pavia.

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“Questa è un'ottima notizia anche perché le donne in queste Olimpiadi si sono distinte sia per i risultati sia per le storie che hanno saputo raccontare: Francesca Lollobrigida, ad esempio, che fra una medaglia d'oro e l'altra ha avuto un bambino - spiega Fontana - o la storia di Federica Brignone, che fino a sei mesi fa aveva le stampelle e che con un grande sacrificio è riuscita a vincere addirittura due medaglie d'oro. Pertanto, penso che la presenza femminile nello sport sia sempre più importante, presente e più riconosciuta dai nostri cittadini”.

 

Il presidente Fontana, poi, racconta che avrebbe voluto vedere una maggior copertura mediatica per le Paralimpiadi: “Speravo ci fosse una maggior copertura, anche perché oggettivamente le Paralimpiadi sono importanti come le Olimpiadi o forse anche di più. Pertanto, è necessario lavorare in futuro, come si è lavorato per raggiungere la parità tra presenza femminile e maschile, per fare in modo che anche le Paralimpiadi possano avere la stessa presenza delle Olimpiadi”, conclude.

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Parità di genere Rappresentazione nei media Giochi olimpici Milano Cortina 2026
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