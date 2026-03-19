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Milano-Cortina, Picchi (Regione Lombardia): "Olimpiadi virtuose, emersa forte parità di genere"

'Un’edizione ricca di ricca di messaggi e argomenti, che hanno visto le donne al centro'

Milano-Cortina, Picchi (Regione Lombardia):
19 marzo 2026 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Da questo report emerge il particolare virtuosismo di queste Olimpiadi, con delle percentuali mai osservate prima. Nel dettaglio, si è osservata una particolare parità di genere, sia per la presenza delle atlete sia per un numero di eventi con protagoniste atlete, che equipara quelli maschili. In queste Olimpiadi, inoltre, abbiamo avuto modo di vedere anche l'eccellenza delle nostre atlete e valorizzarle dal punto di vista tecnico, oltre che da quello emotivo, osservando anche una parte atletica completa”. Lo ha detto Federica Picchi, Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia alla presentazione da parte di Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, dei risultati della ricerca “Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026” realizzata dall’Osservatorio di Pavia. “Abbiamo visto una Francesca Lollobrigida che, con la sua ricchezza e il messaggio di bellezza della maternità, ha arricchito il valore sportivo che già portava con sé. Abbiamo visto anche Arianna Fontana, la prima atleta più medagliata d'Italia nella storia. E’ stata, quindi, un'Olimpiade con una forte parità di genere e ricca di messaggi e argomenti, che hanno visto le donne al centro”, conclude.

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Parità di genere Olimpiadi virtuose Milano Cortina 2026
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