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Juventus, risoluzione consensuale con il dt Modesto

Il 47enne dirigente francese lascia il club bianconero dopo una sola stagione

Francois Modesto - Ipa/Fotogramma
Francois Modesto - Ipa/Fotogramma
10 luglio 2026 | 12.22
Redazione Adnkronos
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Ora è ufficiale François Modesto lascia la Juventus. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito web: "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale". Il 47enne dirigente francese lascia la Juventus dopo una sola stagione.

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Juventus François Modesto Direttore Tecnico
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