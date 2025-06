Il Bayern Monaco vince 10-0 nella gara d'esordio del Mondiale per Club, contro i neozelandesi dell'Auckland. Per i bavaresi, avanti già di sei reti dopo i primi 45 minuti, gara mai in discussione. Decidono la tripletta di Musiala, le doppiette di Coman, Muller e Olise e il gol di Boey.

Per raggiungere gli Stati Uniti e giocare il Mondiale per Club per rappresentare l'Oceania, i dilettanti dell'Auckland (tutti con un altro lavoro) hanno preso ferie e la curiosità è che il costo del loro volo (equivalente al doppio del budget annuale per mettere in piedi la squadra) è stato pagato dagli organizzatori.